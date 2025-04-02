الخليج اليوم .. البرلمان العربي يدين اقتحام وزير إسرائيلي المسجد الأقصى المبارك

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي بشدة اقتحام وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة مؤكدًا أن أية محاولات للمساس بالوضع التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس مرفوضة وباطلة وتمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتسهم في زيادة التصعيد والتوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

واستنكر اليماحي - في بيان أصدره اليوم - بشدة قصف جيش الاحتلال العيادة التابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في مخيم جباليا في قطاع غزة ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من النازحين معظمهم من الأطفال والنساء، وتوسيع الاحتلال لعملياته العسكرية في جميع أنحاء القطاع وسياسة التجويع الممنهج بحق المدنيين وهو ما يمثل كارثة وجريمة ضد الإنسانية، وخرقا صارخًا لكل المواثيق الدولية التي تكفل حقوق الإنسان وحق الشعوب في العيش بكرامة.