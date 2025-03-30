شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تطلب من رعاياها مغادرة سوريا بأى وسيلة متاحة والان مع تفاصيل الخبر

طلبت الخارجية البريطانية من رعاياها مغادرة سوريا بأى وسيلة متاحة ونصحت بعدم السفر إليها بسبب النزاع المستمر والظروف الأمنية غير المستقرة حسب بيان الوزارة على موقعها الإلكترونى، بحسب "روسيا اليوم".



وقالت فى تحذيرها على الموقع والذى حمل تاريخ اليوم السبت 29 مارس: "إذا كنت مواطنا بريطانيا متواجدا فى سوريا، غادر بأى وسيلة متاحة".



وأضاف التحذير: "فى حال تأثرتم بتصاعد الأعمال العدائية فى سوريا، ابقوا فى مكان آمن حتى تتاح لكم وسيلة مغادرة آمنة. قد يفرض حظر التجول فى بعض المناطق المتأثرة. التزموا بالإرشادات المحلية واتخذوا الحيطة والحذر".

جدير بالذكر أن السفارة الأمريكية فى دمشق طالبت جميع مواطنيها المتواجدين على الأراضى السورية بمغادرة البلاد فورا وسط تحذيرات من الخارجية الأمريكية من زيادة احتمال حدوث هجمات خلال عطلة عيد الفطر.

وجاء فى بيان على الموقع الرسمى للسفارة الأمريكية فى دمشق: "تحذّر وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين من زيادة احتمال حدوث هجمات خلال عطلة عيد الفطر، قد تستهدف السفارات والمنظمات الدولية والمؤسسات العامة السورية فى دمشق".