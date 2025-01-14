الكويت تحبس الشيخ طلال الخالد 14 سنة وتغرمه 100 مليون دولار

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الكويت: قضت محكمة الوزراء بحبس وزير الداخلية والدفاع السابق الشيخ طلال الخالد 14 سنة في قضيتي اختلاس مال عام وتغريمه 10 ملايين دينار وإلزامه برد 20 مليون دينار، ومجموعهما يوازي 100 مليون دولار.

وفي القضية الأولى، قضت محكمة الوزراء بحبس الخالد 7 سنوات عن تهمة اختلاس مصروفات الداخلية، وألزمته برد 500 ألف دينار، وتغريمه ضعفها (مليون دينار) وعزله من الوظيفة.

أما في القضية الثانية، فقد قضت محكمة الوزراء بحبسه الخالد 7 سنوات وإلزامه برد 9 ملايين و500 ألف دينار، وتغريمه ضعفها (19 مليونا) وعزله من الوظيفة، وفقاً لما نقله الموقع الالكتروني للقبس الكويتية.