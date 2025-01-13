شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يلتقى ميقاتى وبرى فى بيروت.. ويؤكد: لبنان معدًا لانطلاقة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين، فى بيروت، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في حضور الأمين العام المساعد السفير حسام زكي، ورئيس مركز الجامعة في بيروت السفير عبد الرحمن الصلح.

وشارك في الاجتماع الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة، ومستشارا الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس والسفير بطرس عساكر. وفق بيان لمجلس وزراء لبنان.

ومن جانبه قال أبو الغيط: ‏"زيارتي للبنان اليوم هي للتعبير عن عميق التهاني للشعب اللبناني وللحكومة اللبنانية وللرئيس اللبناني بانتخاب رئيس جديد للبنان وهو الرئيس جوزيف عون.

وأعرب أبو الغيط عن سعادته لحدوث أمور وصفها "بالطيبة" اموراً طيبة للدولة اللبنانية والشعب اللبناني، وأعرب عن أمنياته بأن يكون هناك توافقًا على رئيس وزراء في لبنان، وبالتالي تستكمل أعمدة الدولة اللبنانية، ومع استكمال هذه العناصر يكون لبنان معدا لانطلاقة جديدة لتسوية وتصفية الكثير من المشاكل التي اعاقته على مدى سنوات بإذن الله".

وعن توقعاته بشأن الشخصية التي ستتولى رئاسة الحكومة قال: "لا أعرف ولا أستطيع أن اتكهن، والامر في يد البرلمان ومجلس النواب وهو الذي يقرر الاسم، ولا حديث قبل ظهور الصورة النهائية مساء اليوم".