شكرا لقرائتكم خبر عن البعثة الأممية تكشف 6 عناصر رئيسية في مبادرتها لحل الأزمة الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مسؤول الملف السياسي في البعثة الأممية لدى ليبيا “عمر المخفي”، إن المبادرة السياسية التي تسعى البعثة لإطلاقها قريبا تتكون من 6 عناصر رئيسية.

أوضح المخفي في تصريح صحفي أن العناصر هي تشكيل لجنة استشارية، وتوحيد الحكومة، وإطلاق حوار شامل، والإصلاحات الاقتصادية، وتوحيد المؤسسات الأمنية، والمصالحة الوطنية.

وأضاف المخفي أن عدد أعضاء اللجنة الاستشارية لن يتجاوز 30 عضوا في الحد الأقصى، وأن نسبة مشاركة النساء فيها لن تقل عن 30%، مشيرًا إلى أن مهمة اللجنة هي التعامل مع النقاط الخلافية في قوانين 6+6 ووضع خارطة طريق إلى الانتخابات.



وفي سياق متصل، أفاد مسؤول البعثة الأممية لدى ليبيا أن اللجنة الاستشارية ليست بديلا عن مجلسي النواب والدولة، وأن الأمر متروك لها لوضع مقترحات بشأن تشكيل حكومة جديدة أو توحيد الحكومتين، وكذلك تحديد مصير المجلس الرئاسي.

هذا، وأكد المخفي أن اللجنة لن تشكل الحكومة الجديدة بل ستضع معايير وأطرا وضمانات لتشكيلها، لافتا إلى أن المبادرة تشمل طرح آليات حل الأزمات الأمنية والاقتصادية التي تعانيها البلاد وتوحيد المؤسسات العسكرية وملف المصالحة الوطنية.



