شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكين: واشنطن فرضت عقوبات على سبع شركات مملوكة لقوات الدعم السريع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن إن واشنطن فرضت عقوبات على سبع شركات مملوكة لقوات الدعم السريع وحميدتى تجاهل بشكل متعمد التزامات القانون الإنساني الدولى.

وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أنه تم فرض عقوبات على 7 كيانات على صلة بقوات الدعم السريع.

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين دبلوماسيين، قولهما إن واشنطن فرضت عقوبات على قائد ميليشيا الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو.

وأضاف المصدران، أن واشنطن ستقرر ما إذا كانت ميليشيا الدعم السريع ارتكبت إبادة جماعية خلال الحرب في السودان.

واندلعت المعارك في السودان منتصف أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وميلشيا الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي.

وخلّفت الحرب عشرات الآلاف من القتلى، وشرّدت أكثر من 11 مليون شخص من بينهم 3,1 مليون نزحوا خارج البلاد، حسب المنظمة الدوليّة للهجرة.

وتسبّبت المعارك الدائرة بين الجيش السوداني وميلشيا الدعم السريع في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في التاريخ الحديث، وفقا للأمم المتحدة.