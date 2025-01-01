شكرا لقرائتكم خبر عن خليل هملو: اللاذقية وطرطوس تشهدان ملاحقة للمجموعات المرتبطة بالنظام السابق والان مع تفاصيل الخبر

قال خليل هملو، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من دمشق، إن ما يحدث في تلبيسة يختلف عما يحصل في محافظات حمص وطرطوس واللاذقية وريف حماة الغربي، موضحًا أن تلك المناطق شهدت اشتباكات ومواجهات بين عناصر شبيحة من النظام السابق، لكن المشهد في تلبيسة مختلف تمامًا، حيث أصبحت هناك مواجهات واضطرابات بين قوات الجيش الوطني والقوات الأمنية من جهة، والمسلحين الذين كانوا في المدينة من جهة أخرى.

وأشار هملو، خلال رسالته على الهواء، إلى أن جزءًا من هؤلاء المسلحين كانوا ضمن القوات الأمنية ورفضوا تسليم الأسلحة التي بحوزتهم، وهذا ما دفع القوات الأمنية إلى فرض حظر تجوال على المدينة وإرسال تعزيزات عسكرية إليها، وبذلك، فإن الوضع في تلبيسة يختلف عن ما حصل في المناطق الأخرى التي شهدت مواجهات بين مجموعات من النظام السابق.

وفيما يتعلق بمحافظة اللاذقية، أضاف هملو أن هناك عناصر من القوات الأمنية وإدارة العمليات العسكرية تلاحق مجموعات محسوبة على النظام، حيث تستغل هذه المجموعات الطبيعة الجبلية للمحافظة للاختباء في الجبال.

وتابع هملو أن بعض التقارير تتحدث عن فقدان هذه المجموعات لأسلحة ثقيلة مثل الدبابات وراجمات الصواريخ، التي كانت موجودة في المناطق الجبلية، بعد سقوط النظام، تم سحب هذه الأسلحة من المواقع العسكرية وتخزينها في مخابئ في اللاذقية وطرطوس.