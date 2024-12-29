الخليج اليوم .. الأمين العام لمجلس التعاون يؤكد دعم دول المجلس استقرار الوضع في لبنان

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكد معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على مواقف مجلس التعاون الثابتة بشأن دعم سيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه، وأهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلبه على أزمته السياسية والاقتصادية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اليوم بين الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعبدالله بو حبيب وزير الخارجية اللبناني.

وأطلع الأمين العام لمجلس التعاون، وزير الخارجية اللبناني، على نتائج اجتماع الدورة الـ46 الاستثنائية للمجلس الوزاري، فيما يتعلق بتطورات الوضع في لبنان، حيث أكد البيان الختامي للاجتماع على مواصلة بذل الجهود والتعاون المشترك، بما يعزز من أمن واستقرار لبنان، ويسهم في تحقيق التنمية والازدهار للشعب اللبناني.

وذكر الأمين العام خلال الاتصال، أن البيان شدد كذلك على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن لبنان، خاصة القرار 1701، واتفاق الطائف؛ لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في هذا البلد وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دوليًّا وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، وعلى أهمية مواصلة التنسيق الإقليمي والدولي والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.