شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنى الفلسطينى: الاحتلال ينفذ مخططاته العدوانية الرامية لضم الضفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المجلس الوطني الفلسطيني ، الذي يتخذ من عمان مقرا له ، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي بدأت فعليا بتنفيذ مخططاتها العدوانية الرامية إلى ضم أراضي الضفة الغربية في إطار خطة الضم التي أعلنها الوزير المتطرف بتسلئيل سموتريتش.



وذكر المجلس - في بيان له اليوم الأربعاء أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن هذا التصعيد تمثل في الاستيلاء على 94 دونما من الأراضي الزراعية في مدينة بيت جالا غرب بيت لحم..محذرا من أن هذه الخطوة تعد جزءا من سياسة استعمارية مبرمجة تهدف إلى تكريس الاحتلال وفرض وقائع جديدة على الأرض في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة..مؤكدا أن هذه السياسة الخطيرة تمثل تحديا مباشرا لإرادة المجتمع الدولي واعتداءً على حقوق الشعب الثابتة والمشروعة.



وحذر من أن هذا التصعيد يأتي في سياق تنفيذ خطة الضم التي تهدف إلى سرقة المزيد من الأراضي الفلسطينية وتعزيز نظام الاستعمار وتهجير السكان الأصليين بما يهدد بتقويض أي فرصة لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة..داعيا المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم أمام هذه الانتهاكات، واتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لوقف هذه الجرائم..مطالبا بفرض عقوبات على حكومة الاحتلال لإلزامها الامتثال للقرارات الدولية ووقف جميع أنشطتها الاستعمارية التوسعية.