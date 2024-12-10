الخليج اليوم .. رويترز: قطر اتصلت بـ"هيئة تحرير الشام"

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصدر مطلع بأن دبلوماسيين قطريين أجروا اتصالا مع "هيئة تحرير الشام"، أحد أبرز فصائل المعارضة السورية المسلحة.

وأشار المصدر في حديث لرويترز إلى أن الاتصال جرى يوم الاثنين، ومن المقرر إجراء اتصال آخر مع زعيم الجماعة محمد البشير يوم الثلاثاء.

وأوضح المصدر أن التركيز يتم على ضرورة أن تحافظ "هيئة تحرير الشام" وبقية الجماعات المسلحة على الهدوء وتحمي المؤسسات العامة في سوريا خلال الفترة الانتقالية.

وأشارت "رويترز" إلى أن الخارجية القطرية لم ترد على الفور على طلب التعليق على تلك المعلومات.

يذكر أن "هيئة تحرير الشام"، التي تأسست بنتيجة اتحاد عدد من الجماعات المسلحة، بما فيها "جبهة النصرة" السابقة، مدرجة على قوائم الإرهاب في الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي وتركيا والأمم المتحدة.

المصدر: رويترز