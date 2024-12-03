شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة بشأن سوريا.. غدًا والان نبدء بالتفاصيل

الوضع في سوريا

الدمام - شريف احمد - يعقد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة غدًا الثلاثاء جلسة طارئة بشأن الوضع في سوريا بعد الهجوم المباغت لهيئة تحرير الشام وفصائل حليفة لها في شمال البلاد، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية وكالة فرانس برس الإثنين.وقال أحد المصادر أن الحكومة السورية طلبت عقد الاجتماع، وأن هذا الطلب نقلته الدول الإفريقية الأعضاء في المجلس "الجزائر وسيراليون وموزمبيق" إضافة إلى غويانا.سبق ودعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون، جميع الأطراف المشاركة في الأعمال العدائية إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، كأولوية فورية.وأكد أنه يتابع عن كثب الوضع على الأرض في سوريا، وما شهدته الأيام الأخيرة من تحولات كبيرة في الخطوط الأمامية، والتقدم الذي أحرزته هيئة تحرير الشام المصنفة من قبل مجلس الأمن كجماعة إرهابية، ومجموعة واسعة من فصائل المعارضة المسلحة، والغارات الجوية الموالية للحكومة.وقال في بيان إنه سيستمر في الضغط من أجل حماية المدنيين وخفض التصعيد، وأنه حذر مرارًا من أن الصراع السوري لا يمكن حله بالوسائل العسكرية.