شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 4 فلسطينيين في قصف للاحتلال على شمال غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 4 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم، استهدف منزلين في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

ترافق ذلك مع قصف مدفعي وجوي مكثف على مخيم البريج والمناطق الشمالية والغربية من مخيم النصيرات وسط القطاع.

وفي الضفة الغربية، أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها بلدة بيت فوريك، وسط إطلاق نار كثيف تجاه الفلسطينيين.