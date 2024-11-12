الخليج اليوم .. الأسد يبحث مع بن سلمان التصعيد الإسرائيلي الخطير في المنطقة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

التقى الرئيس السوري بشار الأسد مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التصعيد الإسرائيلي الخطير في المنطقة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وذكرت الوكالة: "بحث الرئيس بشار الأسد مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي أهمية انعقاد القمة العربية والإسلامية غير العادية اليوم في ظل ما تشهده المنطقة من تصعيد خطير للعدوان الإسرائيلي ضد بعض دولها، وأهمية تنفيذ مخرجات هذه القمة".

وأضافت: "شدد الرئيس الأسد والأمير محمد بن سلمان على مركزية القضية الفلسطينية، وخطورة توسيع رقعة العدوان على دول أخرى في المنطقة".

وتابع: "وبحث الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة".

وقد شهدت العاصمة السعودية الرياض يوم الاثنين، قمة عربية - إسلامية لمناقشة الأوضاع في غزة ولبنان والمستجدات في المنطقة بحضور قادة دول إسلامية وعربية.

وأكدت القمة على "ضرورة التصدي للعدوان الإسرائيلي الغاشم" على قطاع غزة ولبنان. وحذر قادة الدول العربية والإسلامية في بيان ختامي، من توسع رقعة العدوان الذي امتد ليشمل لبنان، وانتهاك سيادة العراق وسوريا وإيران.

المصدر: سانا