شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة البرامج الأممية لإزالة الألغام: الذخائر غير المنفجرة تشكل تهديدا فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت إدارة البرامج الأممية المعنية بالألغام، أن بقايا الذخائر غير المنفجرة تشكل تهديدا طويل الأمد فى قطاع غزة، مشيرة إلى أنه من الصعب معرفة كم ستستغرق إزالة الذخائر غير المتفجرة فى غزة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن "مقاتلات سلاح الجو شنت، بتوجيهات استخباراتية من الشاباك وقيادة المنطقة الجنوبية، هجوماً أمس السبت، استهدف محمد أبو سهيل، حامل ملف العمليات الفلسطيني في تنظيم الجهاد الإسلامي في قطاع غزة".

في اليوم الـ401 للعدوان على غزة استشهد أكثر من 49 -نصفهم أطفال- في قصف للاحتلال الإسرائيلي على منزلين بمدينة غزة وجباليا البلد، وبخصوص الحرب على لبنان، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية 53 شهيدا و99 جريحا، كانوا ضحايا للهجمات الإسرائيلية اليوم السبت.