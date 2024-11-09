شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء الأعمال العدائية ضد المدنيين في لبنان والان نبدء بالتفاصيل

إمدادات طبية

الدمام - شريف احمد - أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن قلقه الشديد إزاء التأثيرات المستمرة للأعمال العدائية على المدنيين في لبنان.وأكد أن الالتزام بالقانون الدولي الإنساني واجب لا يمكن التهاون فيه، وأن حماية المدنيين والمرافق المدنية بما في ذلك المنازل والبنية التحتية الأساسية يجب أن تكون أولوية للجميع في كافة الظروف.وأفاد المكتب أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" نقلت إمدادات طبية ووقودًا إلى منطقة صور، فيما قامت قافلة إنسانية بتقديم إمدادات أساسية للنازحين في جنوب لبنان، شملت وجبات جاهزة ومستلزمات النظافة.وفي حادثة أخرى، أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) أن الجيش الإسرائيلي دمر جزءًا من سياج وهيكل خرساني في موقع تابع للبعثة في رأس الناقورة، واصفة إياه بالانتهاك الواضح للقانون الدولي ولقرار مجلس الأمن رقم 1701، مشيرةً إلى أن هذا التصرف عمل متعمد.