شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومال يقضي على 19 عنصرًا من ميليشيات الشباب الإرهابية جنوب البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الصومالي، القضاء على 19 عنصرًا من مليشيات الشباب (الخوارج) الإرهابية في عملية عسكرية جرت، صباح اليوم الجمعة، في منطقة "ياقلي" بمحافظة شبيلى السفلى، جنوب الصومال.



وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) أن هذه العملية تأتي بعد أن تلقت القوات الأمنية الصومالية معلومات تفيد بتجمع مليشيات "الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة".



ونقلت الوكالة عن ضباط بالجيش الصومالي قادوا العملية قولهم إن ميليشيات الشباب المتطرفة أرادت إلحاق الأذى بالمدنيين الأبرياء لكن القوات الأمنية نجحت في إفشال مخططهم الإرهابي، مشيرين إلى أن القوات الأمنية الصومالية تعمل في كل حين لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد بفضل التعاون الكامل مع المواطنين.