شكرا لقرائتكم خبر عن 9 شهداء فى قصف طائرات الاحتلال منزل بحى الدرج وسط مدينة غزة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت هيئة الدفاع المدني الفلسطيني سقوط 9 شهداء بقصف طائرات الاحتلال منزلا بحي الدرج وسط مدينة غزة.

كما أفاد مراسل القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، منذ قليل، بشن طائرات الاحتلال غارتين على بلدة كفر دجال ومحيط بلدة دير كيفا في جنوب لبنان.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.