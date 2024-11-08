شكرا لقرائتكم خبر عن شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلى عدة مناطق فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رام الله (أ ش أ)

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، فجر اليوم الجمعة، فى قصف للاحتلال الإسرائيلى على عدة مناطق فى قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد مواطن وإصابة ثلاثة آخرين، جراء استهداف زوارق الاحتلال مجموعة من الصيادين على شاطئ بحر مدينة رفح.

واستشهد ثمانية فلسطينيين وأصيب وفُقد آخرون، إثر استهداف طائرات الاحتلال منزلا في محيط مستوصف الدرج وسط محافظة غزة، فيما استشهد أربعة مواطنين وأصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال منزلا في حي المنشية ببلدة بيت لاهيا، شمال القطاع.

وفي خان يونس، جنوب القطاع، استشهد مواطنان وأصيب آخرون في قصف للاحتلال استهدف خيمة للنازحين في منطقة التحلية.