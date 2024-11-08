شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله ينفذ 21 عملية نوعية ضد إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر حزب الله ملخصا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي الخميس، دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه.

وقال الإعلام الحربي في "حزب الله" إن المقاومة الإسلامية أصدرت بتاريخ الخميس 7 نوفمبر، 21 بيانا عسكريا حول عمليات التصدي لمحاولات تقدم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية والتصدي لمسيّرات وطائرات العدو الحربية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال وعمق فلسطين المحتلة، وفقا للآتي: