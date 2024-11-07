شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يبعث برسالة إلى رئيس وزراء بريطانيا حول العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح برسالة خطية إلى رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر تتعلق بأواصر العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وأطر تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات إلى جانب المستجدات الإقليمية والدولية والتطورات الراهنة في المنطقة علاوة على عدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك.

حيث سلم الرسالة وزير الخارجية عبد الله اليحيا خلال لقائه نائبة رئيس الوزراء البريطاني أنجيلا رينر وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها والوفد المرافق اليوم الأربعاء إلى العاصمة لندن.