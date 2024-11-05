شكرا لقرائتكم خبر عن في الجنوب والشرق.. غارات الاحتلال تستهدف عددًا من مناطق لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغار طيران الاحتلال الإسرائيلي ظهر وعصر اليوم الثلاثاء على عدد من المناطق في جنوب لبنان وعلى بلدة حوش الرافقة في البقاع شرق لبنان.

وبحسب ما أعلنت" الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، شن الطيران الإسرائيلي عصر اليوم غارة على بلدتي صير الغربية الجنوبية، والبرغلية في جنوب لبنان، ما أدى إلى مقتل سوري وجرح فلسطينيين اثنين.

وشن طيران الاحتلال غارات بعد ظهر اليوم الثلاثاء على بلدات عيتيت، و خربة سلم، وعنقون، ودير الزهراني، ووادي جيلو، ويحمر الشقيف، وأرنون في جنوب لبنان. قصف جنوب لبنان كما أغار على منزل في بلدة حوش الرافقة في البقاع شرق لبنان، وقصفت مدفعية الاحتلال المنطقة الواقعة شرق بلدة يحمر الجنوبية، واستهدفت غارة شقة سكنية في مبنى في بلدة الجية في جبل لبنان أسفرت عن سقوط 7 جرحى في حصيلة أولية.

واستهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية بعد ظهر اليوم سيارة أسرة نازحة من مدينة بعلبك إلى بلدة طليا في البقاع شرق لبنان، ما أدى إلى سقوط ثلاثة قتلى.

فيما أغار طيران الاحتلال بعد ظهر اليوم على المنطقة الواقعة بين بلدتي عيتيت ووادي جيلو الجنوبيتين، وعلى أطراف بلدة البازورية في جنوب لبنان ما أدى إلى وقوع إصابات، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام".