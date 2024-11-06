الامارات | اعتماد الرسوم الجديدة لمنظومة الصرف الصحي في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بلدية دبي عن اعتماد الرسوم الجديدة للصرف الصحي في الإمارة، التي سيتم تطبيقها على الحسابات القائمة، والتي تتضمن بند تحصيل رسوم الصرف، ضمن المناطق التي تشرف عليها بلدية دبي، وبصورة مرحلية على مدار السنوات الثلاث المقبلة، وبما يتماشى مع جهود التنمية الشاملة في دبي، ويواكب متطلبات النمو السكاني السريع فيها.

وأوضحت بلدية دبي، في بيان صحافي أمس، أن هذه الخطوة تأتي في ضوء أول مراجعة للرسوم منذ 10 سنوات، رغم النمو السريع للإمارة، وما يصاحبه من زيادة سكانية كبيرة، وما تتطلبه هذه الزيادة من عمليات تطوير مستمرة للبنى التحتية ضمن جميع المرافق الخدمية، لاسيما أنه من المنتظر أن يصل عدد سكان دبي إلى نحو 7.8 ملايين شخص بحلول عام 2040.

وسيتم تطبيق الرسوم الجديدة لخدمات الصرف الصحي في دبي بتعديل طفيف، وبصورة مرحليّة على مدار ثلاث سنوات، اعتباراً من بداية عام 2025، حيث ستكون التعرفة الجديدة بواقع 1.5 فلس/غالون اعتباراً من بداية 2025، و2 فلس/غالون اعتباراً من بداية 2026، و2.8 فلس/غالون من بداية عام 2027، لتظل التعرفة الجديدة أقل بكثير من المتوسط العالمي لتعرفة رسوم الصرف في المدن الكبرى حول العالم.

وتسهم هذه الخطوة في ضمان مواصلة توفير خدمة الصرف الصحي وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية، في حين يبقى الحفاظ على الاستدامة البيئية أحد الأهداف الأساسية المرجوة، نظراً لأثرها في تشجيع ترشيد استهلاك المياه، وتقليل الهدر، والإسهام في نشر ثقافة وممارسات الاستدامة، وترسيخ دعائم بيئة حضرية مستقبلية، يمكنها تلبية الاحتياجات والمتطلبات المتنامية لجميع سكان الإمارة وزوارها، وبما يعود بالنفع على المجتمع بصورة عامة.