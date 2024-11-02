شكرا لقرائتكم خبر عن المسيرات تربك الاحتلال الإسرائيلى.. انفجارات في حيفا والجليل الأعلى والان مع تفاصيل الخبر

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بحدوث انفجارات في محيط قاعدة رامات دافيد بمرج ابن عامر شرق حيفا إثر إطلاق مسيّرات من لبنان.

كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية بسقوط مسيّرة لحزب الله في منطقة عيمق يزراعيل بالجليل.

من جانبه قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان اليوم السبت، إنه " إثر التنبيهات التي تم تفعيلها في شمال الجولان عند الساعة 08:16، رصد صاروخين اخترقا الأراضي اللبنانية وسقطا في مناطق مفتوحة".