شكرا لقرائتكم خبر عن شهداء وجرحى فى قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مدينة غزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الوهاب الجندىالسبت، 02 نوفمبر 2024 09:27 ص
اُستشهد وأُصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، منذ فجر اليوم السبت، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مدينة غزة، ووسط القطاع.
وأفادت مصادر محلية باستشهاد 3 مواطنين في قصف جيش الاحتلال حي الصفطاوي شمال غرب مدينة غزة.كما ارتقى خمسة شهداء وأصيب آخرون، في قصف منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة .
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ الليلة الماضية نسف مبان سكنية شمال مخيم النصيرات.
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