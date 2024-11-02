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شهداء وجرحى فى قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مدينة غزة

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الوهاب الجندى

السبت، 02 نوفمبر 2024 09:27 ص

اُستشهد وأُصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، منذ فجر اليوم السبت، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مدينة غزة، ووسط القطاع.


وأفادت مصادر محلية باستشهاد 3 مواطنين في قصف جيش الاحتلال حي الصفطاوي شمال غرب مدينة غزة.كما ارتقى خمسة شهداء وأصيب آخرون، في قصف منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة .


ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ الليلة الماضية نسف مبان سكنية شمال مخيم النصيرات.
 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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