الخليج اليوم .. السعودية تصدر بيانا عما تم تداوله حول ظروف العمل في المملكة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

نفى المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية في السعودية، يوم الجمعة، الأنباء المتداولة في عدد من المنصات الإعلامية حول تزايد أعداد حالات الوفاة للعاملين بسبب ظروف العمل في المملكة.

وأكد المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية في بيان "عدم صحة ما تم تداوله حول ظروف العمل في المملكة".

وأضاف البيان: "في ظل ما تم تداوله في عدد من المنصات الإعلامية من مغالطات، كان من بينها مزاعم حول تزايد أعداد حالات الوفاة للعاملين بسبب ظروف العمل في المملكة، يؤكد المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، عدم صحة أي معلومات وبيانات في هذا الشأن، وعدم استنادها إلى أي مصادر موثوقة".

وأشار إلى أن "معدل الوفيات بسبب ظروف العمل في المملكة لا يتجاوز 1.12 لكل 100 ألف عامل، ما يعد ضمن المعدلات الأدنى عالميا للوفيات بسبب ظروف العمل، بحسب موقع منظمة العمل الدولية، والتي أشارت في موقعها الرسمي بأن المملكة العربية السعودية قطعت خطوات واسعة، وحققت إنجازات ملحوظة في مجال تحسين وتطوير السلامة والصحة المهنية، والحد من حوادث وإصابات العمال على المستوى الوطني، إضافة إلى إشادات مشابهة من جهات دولية أخرى مثل المعهد الدولي لإدارة المخاطر والسلامة، والمجلس البريطاني للسلامة".

وأوضح المجلس أن "سلامة وصحة العاملين تأتي على رأس الأولويات في المملكة، وذلك ضمن رؤية السعودية 2030 مبادرة البرنامج الوطني الاستراتيجي للسلامة والصحة المهنية، الذي أطلق عام 2017 لتطوير الأنظمة والقوانين ذات الصلة"، مؤكدا "على التزام أصحاب العمل بتوفير التأمين الطبي الشامل للعمال وتطبيق قوانين تقنين العمل تحت أشعة الشمس في الصيف، وذلك بما يتوافق مع المعايير الدولية".

وشدد المجلس على أهمية الدقة في نقل المعلومات، وضرورة الاعتماد على المصادر الموثوقة في تناول مثل هذه القضايا.