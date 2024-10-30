شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الصومالى يدعو البرلمان إلى جلسة إستثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا رئيس الجمهورية الصومالي حسن شيخ محمود ،البرلمان الفيدرالي بغرفيته (مجلس الشعب،مجلس الشيوخ) للانعقاد في جلسة استثنائية.

جاء ذلك في خطاب ألقاه الرئيس الصومالي بحضور رئيسي مجلسا الشعب والشيوخ ونواب البرلمان الفيدرالي ورؤساء الولايات الإقليمية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية اليوم الأربعاء.

وأشاد حسن شيخ محمود بمشاركة رؤساء الولايات الإقليمية في أعمال المنتدى التشاوري الوطني الذي يسلط الضوء على تنمية البلاد لاسيما إستكمال تحرير المناطق المتبقية من قبضة الإرهابيين ، وتعزيز الأمن وتدريب وتأهيل القوات المسلحة.

لافتا إلى الدور الكبير الذي يلعبه نواب البرلمان الفيدرالي في صياغة الدستور ،والدفاع عن وحدة وسيادة البلاد.