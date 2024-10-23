شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية: وحشية إسرائيل لم تبلغها قوة عدوانية في التاريخ الحديث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مجلس جامعة الدول العربية أن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، قد بلغت من الوحشية ما لم تبلغه قوة عدوانية على مدار التاريخ الحديث، وهي تبيد وتحرق المدنيين الفلسطينيين، وتدمر كل أشكال الحياة في قطاع غزة دون أي اكتراث بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، أو بتدابير محكمة العدل الدولية ورأييها الاستشاريين.

وأدان المجلس تقويض إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، عمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية العاملة في قطاع غزة، بما في ذلك قصف مراكز ومقرات وكالة الأونروا، وتصنيفها كمنظمة إرهابية، والعمل على إنهاء مهامها في الأرض الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك في البيان الصادر عن اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية، بشأن التحرك العربي والدولي لوقف العدوان وجرائم الإبادة الجماعية الوحشية والتهجير القسري التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، وخاصة في شمال قطاع غزة. مجلس جامعة الدول العربية وأضاف المجلس أن ما ترتكبه إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، من تنفيذ خططها الإجرامية الممنهجة، السياسية والعسكرية، للتهجير القسري لمئات آلاف الفلسطينيين، خاصة من شمال قطاع غزة، لإخلائه تمامًا، يُشَكّلُ انطلاقة فعلية لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، ما سيزيد من المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني والمنطقة.

وشدد المجلس على أن عجز المنظومة الدولية عن وقف هذه الجرائم الإسرائيلية، يُشَكّلُ وصمة عار في جبين الإنسانية والمنظومة الدولية، مطالبًا بتفعيل الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وإزالته، وتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تنفيذ مضامين الرأي الاستشاري. التصريحات التحريضية واستنكر البيان التصريحات التحريضية الصادرة عن بعض المسؤولين الدوليين، والتي تتحدث زورًا عما يسمى حق إسرائيل المزعوم بالدفاع عن النفس، مبينًا أن مثل هذه التصريحات تُشَكّلُ غطاءً سياسيًا لمواصلة ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

ودعا المجلس إلى ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة ووزراء الخارجية، بما فيها بدء خطوات تجميد مشاركة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكذلك دعوة مجلس السفراء العرب في نيويورك إلى تنفيذ قرار مجلس الجامعة الوزاري الذي كَلّفَهم بالتحرك للعمل على ذلك، وعرض نتائج تحركهم ومقترحاتهم على مجلس الجامعة العربية.

وطالب المجلس بتفعيل قرار إدراج المنظمات والمجموعات الاستيطانية الإسرائيلية على قوائم الإرهاب الوطنية العربية، والانضمام إلى دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، والملاحقة القانونية للمسؤولين الإسرائيليين المدرجين في قائمة العار المعتمدة من الجامعة العربية، ومقاطعة الشركات التي تعمل مع منظومة الاحتلال الإسرائيلي. العدوان على لبنان وأدان مجلس الجامعة العربية، العدوان الإسرائيلي على لبنان، وقوات حفظ السلام العاملة في الجنوب "اليونيفل"، مشددًا على ضرورة دعم جهود لبنان مع المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار بشكل فوري وتنفيذ القرار 1701، إذ أبدى لبنان استعداده للتطبيق الفوري لهذا القرار.

كما أدان المجلس الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، واستهداف المدنيين والمناطق السكنية فيها، مؤكدًا الوقوف إلى جانب سوريا في ممارسة حقها في الدفاع عن أرضها وشعبها.

وحث مجلس الجامعة العربية في بيانه، محكمة العدل الدولية على الإسراع في الفصل في دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، بصفة ذلك مسؤولية على عاتق المحكمة، ومن شأنه أن يسهم في وقف جريمة الإبادة الجماعية، داعيًا المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي ووزير دفاعه.