الخليج اليوم .. ولي العهد السعودي يصل القاهرة.. والسيسي يستقبله

الرياض - كتب موسى القحطاني -

وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الثلاثاء إلى مطار القاهرة الدولي، في زيارة رسمية إلى مصر وكان في استقباله الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وسيجري ولي العهد السعودي محادثات مع الرئيس المصري تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، كما سيبحثان الوضع والتوترات في المنطقة.

وكشف خبراء مصريون، أن زيارة الأمير محمد بن سلمان لمصر ، ستتبعها نقلة في العلاقات بين البلدين استراتيجيا واقتصاديا بل وتجاريا.

كما قالوا في تصريحات لـ "العربية.نت" و"الحدث.نت"، إن الزيارة ستدعم آفاق التعاون والشراكة بين البلدين بما يحقق مصالح الشعبين، مؤكدين أن السعوية ومصر هما ركيزتا الإستقرار في المنطقة وصمام الأمان للمصالح العربية العليا.

حجر الزاوية

وأشاروا إلى أن العلاقات المصرية السعودية هى حجر الزاوية فى العلاقات العربية العربية مؤكدين أن المواقف السياسية والدبلوماسية للدولتين هى أساس المواقف الثابتة والمبدئية للأمة العربية

وفي وقت سابق، أعلن الديوان الملكي السعودي أنه بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين، غادر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس الوزراء السعودي، متوجهاً إلى مصر حيث سيلتقي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.