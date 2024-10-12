الخليج اليوم .. الكويت.. نشر وثيقة عن خطة طوارئ صحية والسلطات تحقق في تسريبها

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت وزارة الصحة الكويتية فتح تحقيق في نشر وثيقة على منصات التواصل الاجتماعي حول "خطة طوارئ صحية في البلاد".

وأوضحت الوزاراة ردا على الوثيقة المتداولة، أنها تتخذ العديد من الإجراءات الروتينية المتعارف عليها في النظم الصحية، في إطار الاستعدادات الدورية على مدار السنة، والتي تجريها للتأكد من جهوزية خطة الطوارئ.

وأكدت الوزارة أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، حفاظا على دقة وصحة المعلومة الموجهة لكل شرائح المجتمع، ومنعا لإثارة الذعر والقلق.

وأشارت إلى تواصلها المستمر وإطلاع المواطنين على أية مستجدات في الشأن الصحي، في حال دعت الحاجة لذلك.

وقبل أيام، نفت الوزارة ردا على منشورات متداولة بشأن خطة للطوارئ وما يتبعها من تعميمات وإجراءات صحية، صحة ما نُشر من معلومات على وسائل التواصل، وأكدت أن الرسائل لم تصدر عن جهات رسمية، قبل أن تعود اليوم وتؤكد "روتينية" الإجراءات الصحية التي اتخذتها في إطار الاستعدادات لأي طارئ.