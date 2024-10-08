شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع اليمنى يبحث تعزيز التعاون مع أمين التحالف الإسلامى العسكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري،الإثنين، مع أمين التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء طيار ركن محمد المغيدي، تعزيز التعاون المشترك.



وأكد وزير الدفاع اليمني، خلال زيارته مقر التحالف بالعاصمة السعودية الرياض، حسبما ذكرت قناة "اليمن الفضائية"، أهمية وجود هذا التحالف لمحاربة الإرهاب الذي عانت وما زالت تعاني منه كثير من البلدان بينها اليمن، مشيرا إلى الدور المحوري الذي يقوم عليه التحالف لخدمة مصالح الدول الأعضاء في محاربة الإرهاب بمختلف أشكاله وصوره.



كما أشاد بالدور الريادي الذي تضطلع به السعودية وقيادتها الحكيمة من خلال إنشاء هذا التحالف ودعمه ليكون له إسهامات فاعلة في مكافحة الإرهاب واجتثاثه وتجفيف منابعه.



من جهته، قال اللواء محمد المغيدي إن يمثل منظومة متكاملة تسعى إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، إضافة إلى ارتكازه على قيم الشرعية، والاستقلالية، والتنسيق، والمشاركة، والسعي إلى ضمان جعل جميع أعمال وجهود دول التحالف في محاربة الإرهاب متوافقة مع الأنظمة والأعراف والقوانين الدولية.