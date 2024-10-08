شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلى: حزب الله استهدف مستوطنات الشمال بـ200 قذيفة صاروخية خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام إسرائيلية، أن حزب الله أطلق نحو 200 قذيفة صاروخية خلال الساعات الـ24 الماضية على مستوطنات الشمال.

وأعلن حزب الله اللبناني، الاثنين، استهداف تجمعات لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة "شلومي"، برشقة ‏صاروخية. ‏

وأضاف حزب الله، في بيان، أنّه تم أيضًا استهداف موقع "حدب يارين" في وقت سابق بالأسلحة الصاروخية، وتحقيق إصابة مباشرة.

كما أعلن حزب الله ، عن تنفّيذ عدد من الاستهدافات لتجمعات لجنود الاحتلال ومواقع عسكرية، منذ نهاية الاسبوع الماضي، وعدد من المستوطنات شمالي إسرائيل.

وذكر حزب الله أنّ عناصره قصفوا قاعدة نفح وتجمعًا لجنود الاحتلال في محيط موقع البغدادي، كما استهدفوا تجمعًا لجنود الاحتلال شرق دوفيف ومستوطنة كرمئيل، برشقات صاروخية.

وأضاف أنّ عناصره استهدفوا قوة إسرائيلية أثناء تقدمها باتجاه بيادر العدس غربي يارون في محافظة البقاع.