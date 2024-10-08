شكرا لقرائتكم خبر عن سى إن إن: واشنطن لا تسعى حاليا لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن "واشنطن لا تسعى حاليا لإحياء اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله".

ومن جانبه أعلن حزب الله ، قبل قليل، استهداف تجمع لقوات إسرائيلية في محيط موقع المرج عند الحدود اللبنانية الفلسطينية برشقة ‏صاروخية.

وقال حزب الله إن المقاومة ستبقى جاهزة للدفاع عن لبنان وشعبه و"لن تتوانى عن القيام بواجبها لردع العدو الإسرائيلي".

وقال حزب الله اللبناني إنه أطلق صلية صاروخية على قاعدة جليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ضواحي تل أبيب.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن جيش الاحتلال قال إن البحرية الإسرائيلية ستبدأ قريبا استهداف حزب الله من البحر، ويخفف بعض الإرشادات الحمائية للسكان في مناطق من الجليل في شمال إسرائيل وهضبة الجولان، ويصدر تحذيرا عاجلا لمرتادي شاطئ البحر ومستعملي قوارب الصيد بالابتعاد عن خط نهر الأولي جنوبا.

ونفذ جيش الاحتلال غارة جوية على محيط منطقة الجاموس في ضاحية بيروت الجنوبية، وأظهر بث مباشر من "رويترز" سحابة كثيفة من الدخان تتصاعد فوق بيروت، بعد أن قال سكان إنهم سمعوا دوّي انفجار قوي.