شكرا لقرائتكم خبر عن حركة فتح: قطاع غزة تعرض لأبشع مجازر الإبادة الجماعية في تاريخ البشرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث باسم حركة فتح عبد الفتاح دولة أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تعرض لأبشع مجازر الإبادة الجماعية التي تم تحدث في تاريخ البشرية،مشيرا الى أن الاحتلال الاسرائيلي دمر قطاع غزة بشكل شبه كامل.



وقال المتحدث - في تصريح لقناة "العربية الأثنين -إن قطاع غزة أصبح غير صالح للحياة وبركة من الدماء وكومة من الركام ، مشددا على أن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يهزم أمام آلة القتل والدمار الاسرائيلية والابادة الجماعية.

وأضاف أننا نحن نتحدث عن عدوان إسرائيلي يتصاعد ويستهدف القضية الفلسطينية ومستقبل الشعب الفلسطيني،مؤكدا أن المرحلة صعبة والقضية الفلسطينية أمام تحد خطير .



وأشار المتحدث الى أن الاحتلال ماض في عدوانه وليس أمام الشعب الفلسطيني سوى الصمود والمواجهة،وقال إننا حققنا فلسطينيا انجازات دبلوماسية،لكن لا يوجد إرادة دولية حقيقية تستجيب للمطالب الفلسطينية بانهاء العدوان والإحتلال الإسرائيلي