شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل مستشار إيراني بغارة إسرائيلية على سوريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت تقارير عن مقتل مستشار في الحرس الثوري بغارة إسرائيلية على سوريا.

وأشارت "العربية" نقلًا عن الإعلام الإيراني، أن المستشار بالحرس الثوري المقتول هو "مجيد ديواني". تداعيات حرب إسرائيل على لبنان في ذات السياق، أطلقت صواريخ من جنوبي لبنان تجاه الاحتلال الإسرائيلي، لافتة إلى اعتراض عدد منها.

كانت حذرت بعثة إيران في الأمم المتحدة، إسرائيل برد مدمر.

وذكر مسؤول إيراني، أن المرشد الأعلى على خامنئي أصدر الأمر بإطلاق الصواريخ على الاحتلال الإسرائيلي.

