اخبار الخليج

الخليج اليوم .. الرئيس الجزائري يقبل دعوة الشيخ مشعل الصباح لزيارة الكويت

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

 

تلقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم الأحد مكالمة هاتفية من أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

 

وحسب بيان الرئاسة الجزائرية، جدد الشيخ مشعل باسمه وباسم الشعب الكويتي تهانيه للرئيس تبون بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية.

 

وتناول القائدان سبل تقوية علاقات الأخوة الممتازة بين الكويت والجزائر وتبادلا بهذه المناسبة وجهات النظر حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة.

 

وذكرت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس تبون قَبِل دعوة من الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لزيارة دولة الكويت.

 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا