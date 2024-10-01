شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب صواريخ إيران.. الجيش الأردني يطالب المواطنين بالبقاء في بيوتهم والان نبدء بالتفاصيل

إسرائيل تتعرض للقصف

الدمام - شريف احمد - أكد مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أنه جرى إطلاق المئات من الصواريخ الإيرانية باتجاه إسرائيل.ووفقًا لوكالة الأنباء الأردنية، أهابت القوات المسلحة الأردنية بالمواطنين البقاء في بيوتهم حفاظًا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم.

سبق وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، أن إيران أطلقت عشرات الصواريخ تجاه إسرائيل.



وسيطرت حالة من الاستنفار الأمني في دولة الاحتلال مع بدء إطلاق الصواريخ، ودوت صفارات الإنذار في جميع أنحاء إسرائيل.