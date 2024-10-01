شكرا لقرائتكم خبر عن غارات ليلية.. استشهاد 8 فلسطينيين في قصف للاحتلال على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 4 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح، في قصف للاحتلال الإسرائيلي مساء الاثنين، استهدف مخيم جباليا ومدينة رفح.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بانتشال 3 شهداء من شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كما استشهد فلسطيني وأصيب 11 بجروح مختلفة بينهم 8 أطفال في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

ترافق ذلك مع قصف جوي ومدفعي مكثف على شمال مخيم النصيرات. استمرار سقوط الشهداء كما استشهد 4 فلسطينيين، فيما أصيب عدد آخر بجروح، في قصف للاحتلال الإسرائيلي مساء الاثنين على مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في المستشفى الأهلي العربي، بأن الطواقم الطبية انتشلت 4 شهداء من شقة سكنية قصفتها طائرات الاحتلال في البلدة القديمة بمدينة غزة.

تزامن ذلك مع مواصلة طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها للمناطق الشرقية والجنوبية من المدينة.