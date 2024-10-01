شكرا لقرائتكم خبر عن غارات ليلية.. استشهاد 8 فلسطينيين في قصف للاحتلال على غزة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استشهد 4 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح، في قصف للاحتلال الإسرائيلي مساء الاثنين، استهدف مخيم جباليا ومدينة رفح.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية بانتشال 3 شهداء من شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
كما استشهد فلسطيني وأصيب 11 بجروح مختلفة بينهم 8 أطفال في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
ترافق ذلك مع قصف جوي ومدفعي مكثف على شمال مخيم النصيرات.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية في المستشفى الأهلي العربي، بأن الطواقم الطبية انتشلت 4 شهداء من شقة سكنية قصفتها طائرات الاحتلال في البلدة القديمة بمدينة غزة.
تزامن ذلك مع مواصلة طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها للمناطق الشرقية والجنوبية من المدينة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية بانتشال 3 شهداء من شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
كما استشهد فلسطيني وأصيب 11 بجروح مختلفة بينهم 8 أطفال في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
ترافق ذلك مع قصف جوي ومدفعي مكثف على شمال مخيم النصيرات.
استمرار سقوط الشهداءكما استشهد 4 فلسطينيين، فيما أصيب عدد آخر بجروح، في قصف للاحتلال الإسرائيلي مساء الاثنين على مدينة غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية في المستشفى الأهلي العربي، بأن الطواقم الطبية انتشلت 4 شهداء من شقة سكنية قصفتها طائرات الاحتلال في البلدة القديمة بمدينة غزة.
تزامن ذلك مع مواصلة طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها للمناطق الشرقية والجنوبية من المدينة.