شكرا لقرائتكم خبر عن فيديوهات وصور تكشف موجة التفجيرات الجديدة لأجهزة "البيجر" فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى إكس، "تويتر" سابقا، عدد من الفيديوهات والصور، تكشف انفجار أجهزة "بيجر" في لبنان، والتي خلفت وفيات ومئات من المصابين منذ بدء الهجمات أمس، وخلال الموجة الجديدة من التفجيرات اليوم الأربعاء.

ويظهر أحد الفيديوهات بعض الأشخاص في أحد محال الخضار في بيروت، ويفرون فزعين بعد انفجار أحد الأجهزة، وفقا لما تظهره كاميرات المراقبة، وبعض الفيديوهات والصور لما خلفته الانفجارات في الأجهزة المخترقة.

وفى سياق متصل، قال رئيس الصليب الأحمر اللبناني الدكتور أنطوان الزغبي، اليوم الأربعاء، إن "التفجيرات التي حصلت في لبنان، أمس، أدت إلى سقوط أكثر من 3000 جريح، 400 منهم بحالة خطرة"، لافتاً إلى أن "أغلب الإصابات كانت في اليد ما فرض بترها، وإصابات أخرى في العين".



أحد مصابى انفجارات أجهزة البيجر



صور متداولة لمصابين فى التفجيرات



صورة لبيجر منفجر

وحذر الزغبي من أن "المستشفيات وصلت إلى طاقتها الاستيعابية القصوى وخاصة في ما يتعلق بعمليات العيون"، مشدداً في الوقت ذاته على أن لبنان بحاجة للمساعدات الطبية من قبل الجميع لأن ما حصل هو كارثة طبية".

وقال الزغبي إنّ "أول استجابة لحرب متوقعة كانت عظيمة ولبنان معتاد على الكوارث"، مشيراً إلى "التنسيق الكبير الحاصل مع وزارة الصحة اللبنانية وباقي المستشفيات التي تعمل على تأمين كل ما يلزم لإسعاف المصابين، بالإضافة إلى تحضير وحدات دم لتخزينها لوقت الذروة".

ودعا الزعبي في حديثه، الجميع للتبرع بالدم عبر مراكز الصليب الأحمر في جميع المناطق اللبنانية.

وفي وقت سابق، أفادت وكالات الأنباء في لبنان، بأن هجوما إلكترونيا استهدف أجهزة الاتصال في لبنان مما تسبب في إصابة الآلاف من اللبنانيين.