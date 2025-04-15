شكرا لقرائتكم خبر عن 80 سؤالا للنظام القديم و40 للجديد.. تفاصيل امتحان الرياضيات للثانوية 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الفروق وتفاصيل امتحان مادة الرياضيات بالثانوية العامة للنظامين القديم والجديد، موضحة أن أجمالى عدد الأسئلة لطلاب النظام القديم 80 سؤالا و40 سؤالا لطلاب النظام الجديد كالتالى:

ـ تفاصيل امتحان الرياضيات لطلبة الثانوية العامة نظام قديم:ـ امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية (نظام قديم)، يتكون من 20 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و18 اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية للمادة 30 درجة، 26 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.ـ يتضمن امتحان مادة التفاضل والتكامل (نظام قديم) 20 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و18 اختيار من متعدد، والدرجة النهائية للمادة 30 درجة، 26 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

ـ امتحان مادة الاستاتيكا (نظام قديم)، يتكون الاختبار من 20 سؤالًا، تشمل 2 سؤال مقالي و18 اختيار من متعدد، ويبلغ إجمالي الدرجة 30 درجة، 26 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

ـ امتحان مادة الديناميكا (نظام قديم)، يتضمن 20 سؤالًا، بينها 2 سؤال مقالي و18 اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية 30 درجة، 26 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

تفاصيل امتحان مادة الرياضيات لطلبة الثانوية العامة نظام جديد:

ـ امتحان مادة الرياضيات التطبيقية، يتضمن الاختبار20 سؤالًا، بينها 2 سؤال مقالي و18 اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية 30 درجة، 26 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

ـ أما بالنسبة لامتحان مادة الرياضيات البحتة، يتضمن الامتحان 20 سؤالًا، بينها 2 سؤال مقالي و18 اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية 30 درجة، 26 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة 2025 تنطلق يوم 15 يونيو المقبل لطلاب النظامين الجديد والقديم وتستمر حتى 10 يوليو 2025.

