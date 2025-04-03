شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة توزع وجبات إطعام وتنظم زيارات للملاجئ بمناسبة عيد القيامة المجيد والان مع تفاصيل الخبر

تتوحد الكنائس الشرقية فى الاحتفال بعيد القيامة المجيد هذا العام، حيث تقيم الكنيسة الأرثوذكسية الاحتفال مساء يوم 19 أبريل فى العباسية وكذلك الكنائس الأخرى.

ويقول الأب أغسطينوس موريس كاهن كنيسة العائلة المقدسة بالزيتون، إن توحيد الاحتفال بعيد القيامة والميلاد كان يجرى قديما قبل ظهور الاختلافات فى التقويم.

وتابع كاهن كنيسة العائلة المقدسة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن فريق الكشافة يقوم بالتنظيم، مشيرا إلى أن هناك نهضة روحية قبل الاحتفال بعيد القيامة، بالإضافة إلى أنشطة كنسية أخرى، كما يوجد توجه نحو الأيتام وأطفال الشوارع، بالإضافة إلى أنشطة سنوية بمناسبة عيد القيامة.

وقررت الكنيسة هذا العام توزيع 1000 وجبة فى عيد القيامة وبطاطين على المحتاجين فى الشوارع، وزيارات للملاجئ والأيتام لحى الزيتون.