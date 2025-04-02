شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تعلن رفضها توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت بريطانيا قبل قليل، رفضها توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وكانت بريطانيا، قد طالبت إسرائيل، بالتوقف عن منع إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكدة على ضرورة العمل على إطلاق سراح المحتجزين بقطاع غزة.

وأكدت بريطانيا على ضرورة استئناف وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدة على أنها ستطالب إسرائيل بالتحقيق في استهداف عمال الإغاثة بغزة وتعتبر هجماتها غير مبررة.