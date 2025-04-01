شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف عن 5 وسائل هامة لمنع الحمل.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الصحة والسكان عن توفير وسائل جديدة للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة بالمجان، مشيرة إلي أنه تم إضافتها لكافيتيريا الوسائل مثل " اللولب الهرموني، اللولب الشجيري، حبوب أحادية الجيل الثالث، حبوب مركبة الجيل الرابع ، حقن احادية ذاتية الحقن تحت الجلد" مع إمداد الجمعيات الأهلية والجهات الأخرى بوسائل تنظيم الأسرة بالسعر المدعم وطبقاً لاحتياجاتهم.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه تم إعداد الدليل الإرشادي الموحد للرسائل الصحية والذى يتضمن "رسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ، رسائل الأمومة والطفولة، التغذية السليمة، الأمراض المعدية وغير المعدية ، رسائل المبادرات الصحية الرئاسية المختلفة.

ومن جانبه قال الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان أنه تم تنفيذ زيارات للعيادات المتنقلة لتقديم خدمات تنظيم الاسرة والصحة الانجابية لتغطية المناطق النائية والمحرومة .

وأضاف الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان أنه تم تنفيذ عدد (8641) قافلة صحة انجابية تحت شعار" أيامنا أحلى " لاستهداف المناطق ذات المؤشرات المنخفضة والمناطق الأولى بالرعاية بواسطة طبيبات مدربات على تقديم خدمات تنظيم الاسرة والصحة الانجابية لتغطية المناطق النائية والمحرومة .