شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء تحدد موعد ليلة الإسراء والمعراج وأفضل الأعمال.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت دار الإفتاء، إن ليلة الإسراء والمعراج تبدأ من مغرب يوم الأحد 26 رجب 1446هـ الموافق 26-1-2025 إلى فجر الاثنين27 رجب 1446هـ الموافق 27-1-2025، كما أوضحت انه يجوز صوم يوم الإسراء والمعراج احتفاءً بأنَّ اللهَ منَّ على رسولنا صلَّى الله عليه وسلم بتلك المعجزة وبنزول فرض الصلوات الخمس.

وأضافت الدار، أنه يستحبُّ إحياء ليلة الإسراء والمعراج بالعبادات والطاعات، ومن أبرزها إطعام الطعام وإخراج الصدقات والسعى على حوائج الناس، والإكثار من الذكر والاستغفار، وتابعت: لا مانع شرعًا من التطوع بصوم يوم الإسراء والمعراج، لعموم قوله صلَّى الله عليه وسلم: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِى سَبِيلِ الله بَعَّدَ الله وَجْهَهُ عَنْ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا»، ومن يريد الصيام يكون يوم الخميس القادم.

وحددت الدار الآتى:

1. من أراد قيام ليلة الإسراء والمعراج بشتى أنواع الذكر فهى تبدأ من مغرب يوم الأحد 26 رجب 1446هـ الموافق 26-1-2025 إلى فجر الاثنين 27 رجب 1446هـ الموافق 27-1-2025.

2. من أراد صيام النهار فهو يبدأ من فجر الاثنين27 رجب 1445هـ الموافق 27-54 حتى مغرب نفس اليوم.