شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات رادعة لإلقاء مخلفات الهدم والرتش بالطرق والشوارع فى الجيزة.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يعد ملف النظافة أحد أهم الملفات التى توليها محافظة الجيزة، اهتمامًا بالغًا، نظرًا لأثره الكبير على المظهر الحضارى للشوارع والطرق، وصحة المواطنين.

وفى ظل بعض الظواهر والممارسات السلبية كإلقاء النفايات ومخلفات الهدم فى غير أماكنها المخصصة أو رميها قرب الحاويات ونبشها، وإلقاء المياه الملوثة بالشوارع، تتخذ المحافظة العديد من الإجراءات لمنع التعدي على حرم الطريق والإساءة للمظهر العام.

وتكثف المحافظة حملات رفع المخلفات والقمامة والرتش والأتربة من الطرق والشوارع الرئيسية، كما تخصص ورديات مرور ثابتة لرفع المخلفات من صناديق القمامة أولًا بأول، وتفرض غرامات على من يقوم بإلقاء المخلفات في غير مواضعها.

وبدأت المحافظة إلزام المحال التجارية بوضع صناديق قمامة أمامها للحفاظ على نظافة الشوارع وتسهيل عملية جمع المخلفات، مع توحيد لون صناديق القمامة لتحسين وتوحيد الصورة البصرة للطرق والمحاور، وتشكيل لجان للمرور على كافة المحال للتأكد من التزامهم.

وتحظر المحافظة استعمال مياه الشرب وإهدارها فى غير أغراضها نهائيًا مثل رش الشوارع وغسيل السيارات فى الطريق، لما يترتب على هذه التصرفات المخالفة من إهدار الموارد المائية، وإتلاف الشوارع والأرصفة.

وتفرض المحافظة غرامات ضد الممارسات الخاطئة بالطريق العام سواء رش الشوارع بالمياه أو غسل السيارات بالطرق أو إلقاء مياه ملوثة بالشارع، ففي حالة كان المخالف محل تجاري أو مقهى يتم تحرير محضر مخالفة بيئية ضده وإنذاره بغلق المحل إلى جانب فرض غرامة ماليه عليه.

وفي حال تسبب رش المياه بالشارع أو غسل السيارة بالطريق العام في إتلاف طبقة الأسفلت بشكل كبير وواضح مما يحتاج إلى إعادة رصفها على نفقة المحافظة، يتم قياس المسافة التي تضررت بالطريق، وفرض غرامة مالية على المخالف.

وتنظم محافظة الجيزة أكمنة صباحية ومسائية فى العديد من المناطق يوميًا لضبط أية سيارات مخالفة تلقى مخلفات الهدم والرتش أسفل الكباري وبالشوارع خاصة الرئيسية منها، لما تسببه من تلوث بيئي وإعاقة للحركة المرورية وإتلاف للطرق والشوارع.

وكإجراء رادع لكل من يتعدى على حرم الطريق بإلقاء مخلفات الهدم والرتش، يتم توقيع غرامات مشددة على أصحاب تلك السيارات لعدم التزامهم بإلقاء المخلفات فى المقالب العمومية، وأخذ تعهدات عليهم لمنع تكرار ذلك مستقبلًا، كما يتم حجز السيارة المخالفة لمدة 3 أشهر، واستخدامها فى العمل العام ورفع المخلفات خلال مدة الحجز، وذلك من خلال هيئة النظافة والتجميل.

وحرصًا على منع أي مخالفات وسرعة الاستجابة للشكاوى، أعلنت محافظة الجيزة تلقيها بلاغات المواطنين لسرعة التعامل معها على رقم واتس آب 01016050453، والخط الساخن 114، وذلك فى إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بالاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين الواردة.

وأشارت المحافظة في بيان لها، إلى أنه يمكن للمواطنين التقدم بالشكاوى على البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة http://www.shakwa.eg أو الخط الساخن للمنظومة 16528.