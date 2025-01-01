شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الإسرائيلية: إصابة إسرائيليين بعملية الدهـس فى نيو أورليانز والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية: إصابة إسرائيليين اثنين بعملية الدهـس فى نيو أورليانز، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأكد الرئيس الأمريكى جو بايدن: مكتب التحقيقات الفيدرالى يتولى التحقيق فى حادث نيو أورليانز المروع باعتباره عملا إرهابيا.



أعلنت شرطة نيو أورليانز، العثور على طرد مشبوه فى موقع حادث الدهس بالولاية، الذى وقع منذ ساعات وأدى لمقتل 10 مواطنين واصابة 30 بينهم 4 في حالة خطيرة، مؤكدة أنه لم يتم إلقاء القبض على المهاجم بعد.



وأشارت سلطات ولاية "نيو أورليانز"، إلى أن حادث الدهس وإطلاق النار وقع فى شارع بوربون بالحى الفرنسى، وقال حاكم لويزيانا الأمريكية إن الحادث كان عنيفًا ومروعًا.