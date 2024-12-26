شكرا لقرائتكم خبر عن منهم الأطفال والطلاب.. طريقة استخراج جواز السفر للعاملين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

يبحث العديد من العاملين بالخارج، عن الحل لازمة انتهاء جوازات السفر الخاصة بهم، وهو ما يلزمهم في إيجاد طريقة سهلة وسريعة لكل تلك الازمة، واليكم الأوراق المطلوبة لتجديد جواز السفر:

• الأوراق المطلوبة:

صورة البطاقة.

أصل جواز السفر وصورة منه تضم الصفحات الأربع الأولى.

ضرورة حضور صاحب جواز السفر.

• أما بالنسبة للمولود في دولة أجنبية:

لابد من وجود أصل شهادة الميلاد.

صورة جواز السفر للوالدين.

صورة عقد الزواج.

• إصدار جواز السفر للطلاب بالخارج لمن انتهى جواز سفره:

لابد من وجود إثبات قيد بالمدرسة.

إثبات الموقف من التجنيد.

صورة الإقامة.

• الأوراق المطلوبة لكل الفئات السابقة:

2 صورة ضوئية لجواز السفر.

4 صور شخصية بخلفية بيضاء.

2 صورة من وثيقة الإقامة.

2صورة من وثيقة إذن العمل.

قرار إجازة العاملين بالحكومة والقطاع العام.

