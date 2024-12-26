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منهم الأطفال والطلاب.. طريقة استخراج جواز السفر للعاملين بالخارج

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القاهرة - سامية سيد - كتب – أحمد عبد الهادى

الخميس، 26 ديسمبر 2024 09:51 م

يبحث العديد من العاملين بالخارج، عن الحل لازمة انتهاء جوازات السفر الخاصة بهم، وهو ما يلزمهم في إيجاد طريقة سهلة وسريعة لكل تلك الازمة، واليكم الأوراق المطلوبة لتجديد جواز السفر:

• الأوراق المطلوبة:
صورة البطاقة.
أصل جواز السفر وصورة منه تضم الصفحات الأربع الأولى.
ضرورة حضور صاحب جواز السفر.

• أما بالنسبة للمولود في دولة أجنبية:
لابد من وجود أصل شهادة الميلاد.
صورة جواز السفر للوالدين.
صورة عقد الزواج.

• إصدار جواز السفر للطلاب بالخارج لمن انتهى جواز سفره:
لابد من وجود إثبات قيد بالمدرسة.
إثبات الموقف من التجنيد.
صورة الإقامة.

• الأوراق المطلوبة لكل الفئات السابقة:
2 صورة ضوئية لجواز السفر.
4 صور شخصية بخلفية بيضاء.
2 صورة من وثيقة الإقامة.
2صورة من وثيقة إذن العمل.
قرار إجازة العاملين بالحكومة والقطاع العام.
 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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