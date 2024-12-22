شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. مد فترة التقديم بوحدات الإسكان الاجتماعى حتى 15 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها مد فترة رفع المستندات عبر الموقع الإلكتروني للصندوق https://shmff.gov.eg/ حتى 15 يناير 2025، وذلك للمواطنين الذين قاموا بشراء كراسة الشروط وسددوا مقدم جدية الحجز حتى 31 ديسمبر 2024.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا حضره حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية؛ للاطمئنان على توافر احتياطيات من السلع والمنتجات المختلفة. عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا حضره حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية؛ للاطمئنان على توافر احتياطيات من السلع والمنتجات المختلفة. وحدات الإسكان الاجتماعى.. مد فترة التقديم عبر الموقع الإلكترونى حتى 15 يناير محافظ البنك المركزى: توفير النقد الأجنبى المطلوب لتوفير السلع ومنتجات البترول

تعلن أكاديمية الشرطة خلال أيام نتيجة قبول الطلاب بكلية الشرطة وقسم المتخصصين، حيث تترقب أنفاس الطلاب المتقدمين لكلية الشرطة لحظة الحسم، حينما تضيء هواتفهم برسائل القبول أو تتلقى آذانهم اتصالًا يحمل البشارة، هي لحظة تختزل شهورًا من الجهد والاختبارات التي تفصل بين الطموح والواقع، حيث لا مكان إلا للأفضل والأجدر. أكدت المديريات التعليمية والإدارات على أنه تم الانتهاء من تجهيز أعمال لجان النظام والمراقبة لكل مدرسة استعدادا لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل، كما تم تجهيز كنترولات الشهادة الإعدادية. أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية بمستشفيات ومراكز الرعاية الأولية فى محافظة القاهرة لـ 17 مليونا و278 ألفاً و216 مواطنا منذ بداية شهر يناير حتى نهاية شهر نوفمبر 2024، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لتحقيق التنمية المستدامة، ورؤية «مصر 2030». تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى اليوم الأحد، تلقى طلبات التقديم لمشرفى رحلة حج الجمعيات الأهلية وحتى 2 يناير المقبل، على الموقع الإلكترونى للمؤسسة www.hijjfoundation.com، بعد استيفاء المرشح للنموذج المعد لذلك واعتماده من الجمعية التابع لها المرشح والتحقق من صحة البيانات من خلال الإدارة الاجتماعية. ننشر جدول امتحانات نصف العام لجميع الصفوف بمحافظة القاهرة وزارة التضامن تبدأ اليوم تلقى طلبات التقديم للإشراف على حج الجمعيات الأهلية وزارة الصحة: تقديم خدمات طبية لأكثر من 17 مليون مواطن فى القاهرة خلال 11 شهرا المديريات التعليمية توجه بتصحيح امتحانات الترم الأول 2025 يوميا أدان بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس، وحشية الهجوم الإسرائيلى على قطاع غزة الذى أدى إلى استشهاد 7 أطفال من عائلة فلسطينية، وقال إنها "وحشية وليست حربا". بابا الفاتيكان يدين العدوان الإسرئيلى: قصفوا الأطفال.. إنها وحشية وليست حربا

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود الطقس غدًا الإثنين 23 ديسمبر 2024، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة يصل إلى حد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية. الطقس غدًا الإثنين 23-12-2024 شبورة وصقيع واضطراب بالملاحة

رئيس الوزراء يتابع جهود توفير احتياطيات من السلع والمنتجات المختلفةالإعلان عن نتيجة كلية الشرطة للمتخصصين والثانوية العامة خلال أيام