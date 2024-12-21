شكرا لقرائتكم خبر عن الأب بولس ساتى يترأس قداس الكنيسة الكلدانية مساء 24 ديسمبر احتفالا بعيد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

يترأس الأب بولس ساتى المدبر البطريركى للكلدان الكاثوليك فى مصر، قداس عيد الميلاد المجيد مساء يوم 24 ديسمبر الجارى، ويتلقى التهانى بالعيد يوم 25 ديسمبر.

وذكر الأب بولس ساتى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الإجراءات هذا العام أصبحت أكثر يسرا والمناولة عادت من جديد، وأشار إلى أن هناك نوعا، موضحا أن الكنيسة كانت تفتح فى أوقات معينة فقط وقت كورونا، وكانت تذاع القداسات فى بث مباشر على السوشيال ميديا.

وحول إمكانية توحيد مواعيد الاحتفال بعيد الميلاد المجيد فى مصر بين الطوائف الكنسية المختلفة، أشار إلى أن قداسة البابا تواضروس قال إن الاحتفالات بالعيد تبدأ من 25 ديسمبر حتى 7 يناير، حيث كان يذهب لتهنئة بطريرك الأقباط الكاثوليك الأنبا إبراهيم إسحاق فى واقعة لم تحدث خلال عهد البابا شنودة الثالث.