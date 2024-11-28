شكرا لقرائتكم خبر عن الدولية للطاقة الذرية: إيران تنوي البدء في تشغيل 18 جهاز طرد مركزي لتخصيب اليورانيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن إيران ستقوم بتركيب دفعة مكونة من 18 جهاز طرد مركزي في مفاعل "نطنز" تحت الأرض.

أضافت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفق قناة القاهرة الإخبارية، أن إيران تنوي البدء في تشغيل 18 جهاز طرد مركزي من طراز IR-2M لتخصيب اليورانيوم، لافته إلى أن العمل في إيران مستمر لتركيب أجهزة طرد مركزي حديثة في منشأتي "فوردو ونطنز".

وتابع تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية: "طهران أبلغت الوكالة نيتها ضخ يورانيوم خام في أجهزة طرد مركزي".