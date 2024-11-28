أخبار مصر

مواعيد امتحانات شهر نوفمبر لطلاب الابتدائية والإعدادية والثانوية بالقاهرة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد امتحانات شهر نوفمبر لطلاب الابتدائية والإعدادية والثانوية بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوى

الخميس، 28 نوفمبر 2024 01:14 ص

يبدأ طلاب محافظة القاهرة امتحانات امتحانات شهر نوفمبرللعام الدراسي 2025/2024، الأحد القادم، حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، مقترح جداول امتحانات شهر نوفمبرللعام الدراسي 2025/2024، للمراحل التعليمية الثلاثة ( إبتدائى - إعدادى – ثانوى )، اعتباراً من يوم الأحد الموافق  2024/12/1 حتي يوم الخميس 2024/12/5 .

وفى سياق آخر أكدت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، مشاركة المديرية في فعاليات اليوم العالمي للطفل وأعياد الطفولة، من خلال المبادرات وحملات التوعية الإعلامية التي تحث على الاهتمام بالأطفال واكتشاف مواهبهم ودعمهم والتصدي للعنف ضدهم والطرق المثلى للتربية وحل مشكلات الأطفال ومتابعتهم.

وكذلك إعداد الزيارات للمشروعات القومية والمناطق الشرطية والعسكرية والأثرية والتاريخية والترفيهية، لتنمية الولاء والانتماء للوطن وبث روح الوحدة الوطنية ولتعريفهم بعراقة تاريخ بلادنا العظيم. 

الصف الثانوي الثانوي - Copy

 

جدول امتحانات شهر نوفمبر للمرحلة الابتدائية

الصف الثانوي العام

الصف الثانوي الثانوي

الصف الاول الثانوي العام

الصف الاول الاعدادي

الثاني الاعدادي

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements